ATP представила топ-5 самых сильных ударов форхендом в сезоне-2025

Комментарии

Ассоциация теннисистов-профессионалов (ATP) представила пять самых сильных по скорости форхендов в сезоне-2025. Первое место в списке занял французский теннисист Джованни Мпетчи Перрикар.

  • Джованни Мпетчи Перрикар в матче с Синтаро Мочизуки, «Мастерс» в Торонто – 195 км/ч.
  • Джованни Мпетчи Перрикар в матче с Александром Шевченко, ATP-250 в Чэнду – 192 км/ч;
  • Борна Гойо в матче с Беном Шелтоном, ATP-500 в Мюнхене – 190 км/ч;
  • Жоао Фонсека в матче с Денисом Шаповаловым, «Мастерс» в Париже – 187 км/ч;
  • Гаэль Монфис в матче с Григором Димитровым, «Мастерс» в Индиан-Уэллсе – 185 км/ч.

Рейтинг был опубликован на официальном сайте TennisTV.

