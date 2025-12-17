Чакветадзе назвала самых сложных соперниц во время своей карьеры

Бывшая пятая ракетка мира российская теннисистка Анна Чакветадзе рассказала о самых сложных соперницах в своей карьере, вспомнив многократных чемпионок турниров «Большого шлема» бельгиек Жюстин Энен и Ким Клейстерс, а также американку Серену Уильямс.

«Серена, конечно, когда была в лучшей форме, была одной из самых непростых соперниц. Её мощь, и особенно подача, делали игру против неё невероятно сложной.

В то же время игроки с совершенно другим стилем также доставляли много проблем. Жюстин Энен, со своим разнообразием, креативностью и игрой по всему корту, также была чрезвычайно сложной соперницей — её разнообразие создавало множество проблем практически для каждой теннисистки. Ким Клейстерс также была невероятно подвижной и атлетичной спортсменкой», — приводит слова Чакветадзе Tennis365.