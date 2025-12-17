«Огромный пиар-ход. Нужно относиться скептически». Ева Лис — о матче Соболенко — Кирьос

40-я ракетка мира немецкая теннисистка Ева Лис поделилась своим мнением относительно предстоящей «Битвы полов» между белоруской Ариной Соболенко и австралийцем Ником Кирьосом.

«У меня смешанные чувства по этому поводу, но в целом, я думаю, Арина Соболенко очень хороша для женского тенниса. Она раздвигает границы возможного и демонстрирует моменты, необычные для этого вида спорта.

Не секрет, что это огромный пиар-ход, который должен привлечь внимание к теннису. С кем ещё можно было бы провернуть что-то подобное? Конечно, с Ником Кирьосом. Я думаю, они идеально подходят друг другу.

К этому нужно относиться с долей скептицизма. Теннис по-прежнему воспринимается слишком серьёзно. Надо подождать и посмотреть, какой будет реакция. Не могу сказать, будет ли это хорошо для спорта или вызовет споры, — но это начало пути к тому, чтобы сделать спорт более популярным», — приводит слова Лис Sport1.de.