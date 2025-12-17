Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Теренс Атман заранее приехал на турнир в Брисбене, который стартует 5 января

Теренс Атман заранее приехал на турнир в Брисбене, который стартует 5 января
Комментарии

Французский теннисист Теренс Атман заранее приехал на турнир категории ATP-250 в Брисбене (Австралия), который пройдёт c 5 по 11 января. Спортсмен опубликовал фото на своей странице в социальных сетях.

Фото: страница атмана в социальных сетях

В заявку также вошли россиянин чемпион US Open — 2021 Даниил Медведев, испанец Алехандро Давидович-Фокина, чех Иржи Легечка, канадец Денис Шаповалов, бразилец Жоао Фонсека, болгарин Григор Димитров, американцы Себастьян Корда, Фрэнсис Тиафо и Райлли Опелка.

Действующим чемпионом турнира в Брисбене является чешский теннисист Иржи Легечка. В прошлогоднем финале он победил после отказа американца Райлли Опелки при счёте 4:1 в первом сете.

Материалы по теме
Медведев прошёл через ад в 2025-м. Но не удивляйтесь, если увидите его в финале AO-2026
Медведев прошёл через ад в 2025-м. Но не удивляйтесь, если увидите его в финале AO-2026
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android