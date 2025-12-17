Теренс Атман заранее приехал на турнир в Брисбене, который стартует 5 января

Французский теннисист Теренс Атман заранее приехал на турнир категории ATP-250 в Брисбене (Австралия), который пройдёт c 5 по 11 января. Спортсмен опубликовал фото на своей странице в социальных сетях.

Фото: страница атмана в социальных сетях

В заявку также вошли россиянин чемпион US Open — 2021 Даниил Медведев, испанец Алехандро Давидович-Фокина, чех Иржи Легечка, канадец Денис Шаповалов, бразилец Жоао Фонсека, болгарин Григор Димитров, американцы Себастьян Корда, Фрэнсис Тиафо и Райлли Опелка.

Действующим чемпионом турнира в Брисбене является чешский теннисист Иржи Легечка. В прошлогоднем финале он победил после отказа американца Райлли Опелки при счёте 4:1 в первом сете.