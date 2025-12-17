Скидки
Главная Теннис Новости

Участник Джидда-U21 Энгель: моя конечная цель – стать номером один в мире

Немецкий теннисист Юстин Энгель, который последним квалифицировался на Итоговый турнир среди теннисистов 21 года и младше, поделился ожиданиями от старта соревнований. Его первым соперником станет Александр Блокс из Бельгии.

Джидда-U21. Красная группа
17 декабря 2025, среда. 15:30 МСК
Александр Блокс
Бельгия
Александр Блокс
А. Блокс
Не начался
1 2 3 4 5
             
             
Юстин Энгель
Германия
Юстин Энгель
Ю. Энгель

«Я всё так же очень усердно тренируюсь ради своих амбиций. Моя конечная цель – стать номером один в мире. Всё остальное вторично. Я знаю, что у меня есть для этого всё, и я действительно очень усердно тренируюсь. Почему это не должно получиться?» — приводит слова Энгеля пресс-служба ATP.

Действующим чемпионом турнира является бразилец Жоао Фонсека, который принял решение не защищать титул.

