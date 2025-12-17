Участник Джидда-U21 Энгель: моя конечная цель – стать номером один в мире
Немецкий теннисист Юстин Энгель, который последним квалифицировался на Итоговый турнир среди теннисистов 21 года и младше, поделился ожиданиями от старта соревнований. Его первым соперником станет Александр Блокс из Бельгии.
Джидда-U21. Красная группа
17 декабря 2025, среда. 15:30 МСК
Александр Блокс
А. Блокс
Не начался
|1
|2
|3
|4
|5
|
|
Юстин Энгель
Ю. Энгель
«Я всё так же очень усердно тренируюсь ради своих амбиций. Моя конечная цель – стать номером один в мире. Всё остальное вторично. Я знаю, что у меня есть для этого всё, и я действительно очень усердно тренируюсь. Почему это не должно получиться?» — приводит слова Энгеля пресс-служба ATP.
Действующим чемпионом турнира является бразилец Жоао Фонсека, который принял решение не защищать титул.
