Участник Джидда-U21 Энгель: моя конечная цель – стать номером один в мире

Немецкий теннисист Юстин Энгель, который последним квалифицировался на Итоговый турнир среди теннисистов 21 года и младше, поделился ожиданиями от старта соревнований. Его первым соперником станет Александр Блокс из Бельгии.

«Я всё так же очень усердно тренируюсь ради своих амбиций. Моя конечная цель – стать номером один в мире. Всё остальное вторично. Я знаю, что у меня есть для этого всё, и я действительно очень усердно тренируюсь. Почему это не должно получиться?» — приводит слова Энгеля пресс-служба ATP.

Действующим чемпионом турнира является бразилец Жоао Фонсека, который принял решение не защищать титул.