Корретха: когда Алькарас в хорошей форме, он практически непобедим

Экс вторая ракетка мира испанец Алекс Корретха считает, что лидер мирового рейтинга ATP испанец Карлос Алькараса непобедим, если находится в лучшей форме.

«Этот год был захватывающим, потому что и Алькарас, и Синнер подняли свой теннисный уровень ещё выше. Думаю, Карлос показал, что, когда он в хорошей форме и морально, эмоционально и прежде всего физически стабилен, он практически непобедим.

Он очень сильный игрок, который в каждом матче выкладывается на полную. Это невероятно, чего он добился, завоевав столько титулов, особенно в финале «Ролан Гаррос». Я думаю, это было почти чудом, которое он достиг благодаря целеустремлённости и огромной силе духа, а затем он закрепил успех победой в Нью-Йорке», — приводит слова Корретхи Eurosport.es.