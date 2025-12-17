Алекс Корретха объяснил, чем интересно противостояние Алькараса и Синнера

Экс вторая ракетка мира испанец Алекс Корретха рассказал, почему соперничество лидера мирового рейтинга ATP испанца Карлос Алькараса и второй ракетки мира итальянца Янника Синнера интересно для тенниса.

«Синнер и Алькарас играют на очень высоком уровне, с невероятной скоростью и прежде всего с безумной интенсивностью, что за ними очень трудно угнаться. Они очень сильно бьют по мячу и допускают очень мало ошибок.

Думаю, именно этот баланс Алькарас нашёл в 2025 году: он перестал допускать очень много ошибок против Синнера, который всегда задаёт очень высокий темп, играя на полную мощность, всегда на 100%.Поэтому я считаю, что это очень хорошее соперничество в теннисе, что делает спорт очень интересным», — приводит слова Корретхи Eurosport.es.