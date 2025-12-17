Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Алекс Корретха объяснил, чем интересно противостояние Алькараса и Синнера

Алекс Корретха объяснил, чем интересно противостояние Алькараса и Синнера
Комментарии

Экс вторая ракетка мира испанец Алекс Корретха рассказал, почему соперничество лидера мирового рейтинга ATP испанца Карлос Алькараса и второй ракетки мира итальянца Янника Синнера интересно для тенниса.

«Синнер и Алькарас играют на очень высоком уровне, с невероятной скоростью и прежде всего с безумной интенсивностью, что за ними очень трудно угнаться. Они очень сильно бьют по мячу и допускают очень мало ошибок.

Думаю, именно этот баланс Алькарас нашёл в 2025 году: он перестал допускать очень много ошибок против Синнера, который всегда задаёт очень высокий темп, играя на полную мощность, всегда на 100%.Поэтому я считаю, что это очень хорошее соперничество в теннисе, что делает спорт очень интересным», — приводит слова Корретхи Eurosport.es.

Материалы по теме
Корретха: когда Алькарас в хорошей форме, он практически непобедим
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android