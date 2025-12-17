Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Швёнтек — о победе на Australian Open: не ставлю перед собой таких целей

Швёнтек — о победе на Australian Open: не ставлю перед собой таких целей
Комментарии

Шестикратная чемпионка турниров «Большого шлема», вторая ракетка мира польская теннисистка Ига Швёнтек высказалась о возможности оформить карьерный «Шлем». Для этого достижения ей не хватает победы на Australian Open.

«Я не ставлю перед собой таких целей. Конечно, это то, о чём я мечтаю, и то, чего хочу однажды достичь, но я не собираюсь приезжать в Мельбурн и думать об этом каждый день.

Я знаю, что нужно выиграть семь матчей, а турниры «Большого шлема» длятся две недели, многое может произойти. Поэтому я буду двигаться шаг за шагом. Главное — хорошо сосредоточиться на предсезонной подготовке, а потом посмотрим. Но, безусловно, это было бы воплощение мечты», — приводит слова Швёнтек Clay Tenis.

Материалы по теме
«Огромный пиар-ход. Нужно относиться скептически». Ева Лис — о матче Соболенко — Кирьос
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android