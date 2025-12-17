Швёнтек — о победе на Australian Open: не ставлю перед собой таких целей

Шестикратная чемпионка турниров «Большого шлема», вторая ракетка мира польская теннисистка Ига Швёнтек высказалась о возможности оформить карьерный «Шлем». Для этого достижения ей не хватает победы на Australian Open.

«Я не ставлю перед собой таких целей. Конечно, это то, о чём я мечтаю, и то, чего хочу однажды достичь, но я не собираюсь приезжать в Мельбурн и думать об этом каждый день.

Я знаю, что нужно выиграть семь матчей, а турниры «Большого шлема» длятся две недели, многое может произойти. Поэтому я буду двигаться шаг за шагом. Главное — хорошо сосредоточиться на предсезонной подготовке, а потом посмотрим. Но, безусловно, это было бы воплощение мечты», — приводит слова Швёнтек Clay Tenis.