Главная Теннис Новости

Карлос Алькарас объявил о завершении сотрудничества с тренером Хуан-Карлосом Ферреро

Карлос Алькарас объявил о завершении сотрудничества с тренером Хуан-Карлосом Ферреро
Шестикратный чемпион турниров «Большого шлема», первая ракетка мира испанский теннисист Карлос Алькарас объявил о завершении сотрудничества с тренером Хуан-Карлосом Ферреро.

«Мне очень трудно писать это. После более чем семи лет совместной работы мы с Хуаном решили закончить наше сотрудничество. Спасибо, что воплотил мои детские мечты в реальность. Мы начали этот путь, когда я был ребёнком, и всё время он был рядом со мной, на корте и за его пределами.

Нам удалось добраться до вершины, и я чувствую, что нашим дорогам суждено разойтись именно таким образом, когда я нахожусь на месте, ради которого мы начинали этот путь. Он вырастил меня как спортсмена, но прежде всего как личность. Я очень ценю нашу совместную работу. Теперь наступили времена перемен для нас обоих, новых приключений и новых проектов. Но я уверен, что мы отдадим всё возможное ради новых достижений, как всегда делали это вместе. Желаю тебе всего наилучшего от всего сердца во всём. Я остаюсь спокоен, зная, что мы дали друг другу всё, что можно. Спасибо за всё, Хуан!» — написал Алькарас на своей странице в социальных сетях.

В сезоне-2025 Карлос выиграл два турнира «Большого шлема» — «Ролан Гаррос» и US Open, победил на трёх «Мастерсах» (в Монте-Карло, Риме и Цинциннати) и выиграл три «пятисотника». В межсезонье он провёл выставочный матч в Майами (США) с бразильцем Жоао Фонсекой и одержал победу в трёх сетах.

