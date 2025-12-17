Скидки
Теннис

Элина Свитолина обыграла Марту Костюк в матче Мировой теннисной лиги в Индии

Элина Свитолина обыграла Марту Костюк в матче Мировой теннисной лиги в Индии
Комментарии

14-я ракетка мира украинская теннисистка Элина Свитолина одержала победу над своей соотечественницей Мартой Костюк (26-й номер рейтинга WTA) в рамках матча на Мировой теннисной лиге (WTL), проходящей в Бангалоре (Индия).

Мировая теннисная лига. Группа
17 декабря 2025, среда. 13:50 МСК
Элина Свитолина
Украина
Элина Свитолина
Э. Свитолина
Окончен
1 : 0
1 2 3
         
7
5
         
Марта Костюк
Украина
Марта Костюк
М. Костюк

Встреча продолжалась 45 минут. За это время Свитолина не выполнила подач навылет, допустила две двойные ошибки и реализовала три брейк-пойнта из семи. На счету Костюк ни одного эйса, четыре двойные ошибки и два реализованных брейк-пойнта из семи.

Свитолина играет за команду «Хоукс», Костюк — за «Кайтс». На Мировой теннисной лиге принимает участие один российский теннисист — Даниил Медведев (команда «Фэлконс»).

Комментарии
Новости. Теннис
