Элина Свитолина обыграла Марту Костюк в матче Мировой теннисной лиги в Индии
Поделиться
14-я ракетка мира украинская теннисистка Элина Свитолина одержала победу над своей соотечественницей Мартой Костюк (26-й номер рейтинга WTA) в рамках матча на Мировой теннисной лиге (WTL), проходящей в Бангалоре (Индия).
Мировая теннисная лига. Группа
17 декабря 2025, среда. 13:50 МСК
Элина Свитолина
Э. Свитолина
Окончен
1 : 0
|1
|2
|3
|
|
Марта Костюк
М. Костюк
Встреча продолжалась 45 минут. За это время Свитолина не выполнила подач навылет, допустила две двойные ошибки и реализовала три брейк-пойнта из семи. На счету Костюк ни одного эйса, четыре двойные ошибки и два реализованных брейк-пойнта из семи.
Свитолина играет за команду «Хоукс», Костюк — за «Кайтс». На Мировой теннисной лиге принимает участие один российский теннисист — Даниил Медведев (команда «Фэлконс»).
Материалы по теме
Комментарии
- 17 декабря 2025
-
15:13
-
15:04
-
14:24
-
14:01
-
13:53
-
13:47
-
12:35
-
12:02
-
11:48
-
11:38
-
11:24
-
11:06
-
10:24
-
09:57
-
09:47
-
09:28
-
00:17
- 16 декабря 2025
-
22:56
-
21:50
-
21:24
-
20:48
-
20:34
-
20:31
-
19:26
-
18:36
-
18:29
-
17:54
-
15:55
-
15:23
-
14:08
-
13:56
-
13:46
-
13:40
-
13:33
-
13:05