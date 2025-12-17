Элина Свитолина обыграла Марту Костюк в матче Мировой теннисной лиги в Индии

14-я ракетка мира украинская теннисистка Элина Свитолина одержала победу над своей соотечественницей Мартой Костюк (26-й номер рейтинга WTA) в рамках матча на Мировой теннисной лиге (WTL), проходящей в Бангалоре (Индия).

Встреча продолжалась 45 минут. За это время Свитолина не выполнила подач навылет, допустила две двойные ошибки и реализовала три брейк-пойнта из семи. На счету Костюк ни одного эйса, четыре двойные ошибки и два реализованных брейк-пойнта из семи.

Свитолина играет за команду «Хоукс», Костюк — за «Кайтс». На Мировой теннисной лиге принимает участие один российский теннисист — Даниил Медведев (команда «Фэлконс»).