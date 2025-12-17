Швёнтек — о WTA: уровень стал более равным. Любая из нас могла выиграть Итоговый турнир

Шестикратная чемпионка турниров «Большого шлема», вторая ракетка мира польская теннисистка Ига Швёнтек высказала мнение о повышении уровня в женском туре.

«Уровень, на котором мы все находимся, стал более равным. Думаю, это было видно, особенно во время Итогового турнира WTA, по сути, любая из нас могла выиграть этот турнир. Мы сыграли много напряжённых матчей.

Есть игроки, которые предпочитают определённые условия, или другие, которые чувствуют себя лучше в той или иной части сезона… но я думаю, что в целом мы все очень быстро совершенствуемся.

Если бы я подавала со скоростью 185 км/ч в час три года назад, это могло бы изменить игру и было бы потрясающе. Но сейчас, когда я действительно стала так подавать, другие девушки подают со скоростью 195 км/ч. Конечно, дело не только в скорости. Это всего лишь пример, но я думаю, что теннис развивается и мы все сейчас демонстрируем довольно хороший уровень», — приводит слова Швёнтек Clay Tenis.