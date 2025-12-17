Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Швёнтек — о WTA: уровень стал более равным. Любая из нас могла выиграть Итоговый турнир

Швёнтек — о WTA: уровень стал более равным. Любая из нас могла выиграть Итоговый турнир
Комментарии

Шестикратная чемпионка турниров «Большого шлема», вторая ракетка мира польская теннисистка Ига Швёнтек высказала мнение о повышении уровня в женском туре.

«Уровень, на котором мы все находимся, стал более равным. Думаю, это было видно, особенно во время Итогового турнира WTA, по сути, любая из нас могла выиграть этот турнир. Мы сыграли много напряжённых матчей.

Есть игроки, которые предпочитают определённые условия, или другие, которые чувствуют себя лучше в той или иной части сезона… но я думаю, что в целом мы все очень быстро совершенствуемся.

Если бы я подавала со скоростью 185 км/ч в час три года назад, это могло бы изменить игру и было бы потрясающе. Но сейчас, когда я действительно стала так подавать, другие девушки подают со скоростью 195 км/ч. Конечно, дело не только в скорости. Это всего лишь пример, но я думаю, что теннис развивается и мы все сейчас демонстрируем довольно хороший уровень», — приводит слова Швёнтек Clay Tenis.

Материалы по теме
Швёнтек — о победе на Australian Open: не ставлю перед собой таких целей
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android