«Мы были невероятной командой». Ферреро эмоционально попрощался с Алькарасом

Экс-тренер первой ракетки мира Карлоса Алькараса Хуан-Карлос Ферреро подвёл итоги сотрудничества с испанским теннисистом, опубликовав пост на своей странице в социальных сетях.

«Сегодня непростой день. Один из тех, когда тяжело найти нужные слова. Прощаться всегда непросто, особенно когда за этим стоит столько общего опыта. Мы много работали, росли вместе и пережили незабываемые моменты. Я хочу поблагодарить тебя за время, доверие, обучение и прежде всего за людей, которые окружали меня на протяжении всего этого путешествия.

Я возьму с собой смех, преодолённые трудности, разговоры, поддержку в трудные моменты и удовлетворение от того, что стал частью чего-то поистине уникального. Сегодня завершается очень важная глава моей жизни. Я закрываю её с ностальгией, но также с гордостью и волнением за то, что может произойти дальше. Я знаю, что всё, что я пережил, подготовило меня к тому, чтобы стать лучше.

Спасибо, Карлос, за доверие, за усилия и за то, что благодаря твоему участию я чувствую себя таким особенным. Я желаю тебе всего самого лучшего, как в профессиональном, так и в личном плане. Я также хотел бы поблагодарить всю команду за то, что на протяжении всех этих лет вы облегчали мою работу. С вами я понял, что работа — это не только задачи или результаты, но и люди, которые идут рядом с тобой. Каждый из вас оставил во мне след, который я никогда не забуду.

Несмотря на все испытания, мы были невероятной командой, и я уверен, что вы и дальше будете добиваться больших успехов. Мне бы хотелось продолжить. Я убеждён, что хорошие воспоминания и хорошие люди всегда находят способ пересечься снова. Спасибо тебе от всего сердца», — написал Ферреро на своей странице в социальных сетях.