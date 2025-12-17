«Вот так новость». Кузнецова — о завершении сотрудничества Алькараса и Ферреро

Победительница двух турниров «Большого шлема», бывшая вторая ракетка мира теннисистка Светлана Кузнецова отреагировала на завершение сотрудничества между Карлосом Алькарасом и Хуан-Карлосом Ферреро.

«Вот так новости: Хуан-Карлос Ферреро больше не будет работать с Карлосом Алькарасом. Вот как говорится — уходит на пике карьеры Карлоса. Конечно, пока нет понимания почему. На своей страничке он поблагодарил команду и Карлоса и пожелал ему всего наилучшего как в профессиональной жизни, так и в личной. Вот так новость, её стоит переварить», — написала Кузнецова на своей странице в социальных сетях.

В сезоне-2025 Карлос выиграл два турнира «Большого шлема» — «Ролан Гаррос» и US Open, победил на трёх «Мастерсах» (в Монте-Карло, Риме и Цинциннати) и выиграл три «пятисотника». В межсезонье он провёл выставочный матч в Майами (США) с бразильцем Жоао Фонсекой и одержал победу в трёх сетах.