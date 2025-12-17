Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

«Вот так новость». Кузнецова — о завершении сотрудничества Алькараса и Ферреро

«Вот так новость». Кузнецова — о завершении сотрудничества Алькараса и Ферреро
Комментарии

Победительница двух турниров «Большого шлема», бывшая вторая ракетка мира теннисистка Светлана Кузнецова отреагировала на завершение сотрудничества между Карлосом Алькарасом и Хуан-Карлосом Ферреро.

«Вот так новости: Хуан-Карлос Ферреро больше не будет работать с Карлосом Алькарасом. Вот как говорится — уходит на пике карьеры Карлоса. Конечно, пока нет понимания почему. На своей страничке он поблагодарил команду и Карлоса и пожелал ему всего наилучшего как в профессиональной жизни, так и в личной. Вот так новость, её стоит переварить», — написала Кузнецова на своей странице в социальных сетях.

В сезоне-2025 Карлос выиграл два турнира «Большого шлема» — «Ролан Гаррос» и US Open, победил на трёх «Мастерсах» (в Монте-Карло, Риме и Цинциннати) и выиграл три «пятисотника». В межсезонье он провёл выставочный матч в Майами (США) с бразильцем Жоао Фонсекой и одержал победу в трёх сетах.

Материалы по теме
Официально
Карлос Алькарас объявил о завершении сотрудничества с тренером Хуан-Карлосом Ферреро
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android