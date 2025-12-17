Скидки
Тарпищев: Андреева и Шнайдер способны выиграть золото Олимпиады в Лос‑Анджелесе

Комментарии

Президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев считает, что российские теннисистки Мирра Андреева и Диана Шнайдер могут выиграть золото Олимпийских игр — 2028 в Лос‑Анджелесе.

«Если брать пары от одной страны, то Андреева и Шнайдер – вторые в мире. Их превосходят только итальянки Жасмин Паолини и Сара Эррани. Остальные все же часто играют в паре с представителями других стран. Так что Андреева и Шнайдер реально способны выиграть золото в Лос‑Анджелесе.

Вероника Кудерметова как парница выиграла Итоговый турнир и Уимблдон в этом году, что тоже нельзя не отметить", — приводит слова Тарпищева «Матч ТВ».

Новости. Теннис
