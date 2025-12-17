Скидки
Нишеш Басаваредди обыграл Прижмича в первом матче группового этапа на молодёжном Итоговом

Нишеш Басаваредди обыграл Прижмича в первом матче группового этапа на молодёжном Итоговом
Комментарии

167-я ракетка мира американский теннисист Нишеш Басаваредди одержал первую победу на молодёжном Итоговом турнире ATP, который проходит в Джидде (Саудовская Аравия). В рамках Красной группы он обыграл хорвата Дино Прижмича (128-й номер рейтинга) со счётом 4:2, 4:3 (9:7), 3:4 (3:7), 4:2.

Джидда-U21. Красная группа
17 декабря 2025, среда. 14:10 МСК
Дино Прижмич
Хорватия
Дино Прижмич
Д. Прижмич
Окончен
1 : 3
1 2 3 4 5
             
2 		3 7 4 7 2
4 		4 9 3 3 4
             
Нишеш Басаваредди
США
Нишеш Басаваредди
Н. Басаваредди

Встреча продолжалась 1 час 57 минут. За это время Басаваредди выполнил две подачи навылет, допустил одну двойную ошибку и реализовал три брейк-пойнта из шести. На счету Прижмича 14 эйсов, шесть двойных ошибок и один реализованный брейк-пойнт из двух.

В Красной группе, помимо Басаваредди и Прижмича, также находятся бельгиец Александр Блокс и немец Юстин Энгель.

Календарь молодёжного Итогового турнира
Таблица молодёжного Итогового турнира
Все новости RSS

