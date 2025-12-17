Нишеш Басаваредди обыграл Прижмича в первом матче группового этапа на молодёжном Итоговом
Поделиться
167-я ракетка мира американский теннисист Нишеш Басаваредди одержал первую победу на молодёжном Итоговом турнире ATP, который проходит в Джидде (Саудовская Аравия). В рамках Красной группы он обыграл хорвата Дино Прижмича (128-й номер рейтинга) со счётом 4:2, 4:3 (9:7), 3:4 (3:7), 4:2.
Джидда-U21. Красная группа
17 декабря 2025, среда. 14:10 МСК
Дино Прижмич
Д. Прижмич
Окончен
1 : 3
|1
|2
|3
|4
|5
|
|3 7
|4 7
|2
|
|4 9
|3 3
|4
Нишеш Басаваредди
Н. Басаваредди
Встреча продолжалась 1 час 57 минут. За это время Басаваредди выполнил две подачи навылет, допустил одну двойную ошибку и реализовал три брейк-пойнта из шести. На счету Прижмича 14 эйсов, шесть двойных ошибок и один реализованный брейк-пойнт из двух.
В Красной группе, помимо Басаваредди и Прижмича, также находятся бельгиец Александр Блокс и немец Юстин Энгель.
Материалы по теме
Комментарии
- 17 декабря 2025
-
18:08
-
17:55
-
17:35
-
17:12
-
16:43
-
16:30
-
16:23
-
16:00
-
15:48
-
15:35
-
15:13
-
15:04
-
14:24
-
14:01
-
13:53
-
13:47
-
12:35
-
12:02
-
11:48
-
11:38
-
11:24
-
11:06
-
10:24
-
09:57
-
09:47
-
09:28
-
00:17
- 16 декабря 2025
-
22:56
-
21:50
-
21:24
-
20:48
-
20:34
-
20:31
-
19:26
-
18:36