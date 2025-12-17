Скидки
«Конец замечательной эпохи». ATP — о завершении сотрудничества Алькараса и Ферреро

Ассоциация теннисистов-профессионалов (ATP) отреагировала на то, что шестикратный чемпион турниров «Большого шлема», первая ракетка мира испанский теннисист Карлос Алькарас объявил о завершении сотрудничества с тренером Хуан-Карлосом Ферреро.

«Конец замечательной эпохи. Семь лет и бесчисленные воспоминания», — сказано в заявлении пресс-службы ATP.

Алькарас под руководством Ферреро шесть раз побеждал на турнирах «Большого шлема»: он дважды выиграл «Ролан Гаррос» (2024, 2025), Уимблдон (2023, 2024) и US Open (2022, 2025). Также под руководством тренера испанец стал серебряным призером Олимпийских игр 2024 года в Париже в одиночном разряде.

