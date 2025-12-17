Скидки
Паула Бадоса проиграла Линетт в матче Мировой теннисной лиги

25-я ракетка мира испанская теннисистка Паула Бадоса уступила польке Магде Линетт (55-й номер рейтинга) в матче группового раунда Мировой теннисной лиги (WTL), турнир проходит в Бангалоре (Индия). Встреча завершилась со счётом 6:4 в пользу польской теннисистки.

Мировая теннисная лига. Группа
17 декабря 2025, среда. 16:20 МСК
Паула Бадоса
Испания
Паула Бадоса
П. Бадоса
Окончен
0 : 1
1 2 3
         
4
6
         
Магда Линетт
Польша
Магда Линетт
М. Линетт

Теннисистки провели на корте 34 минуты. За время матча Бадоса сделала две подачи навылет, допустила одну двойную ошибку и реализовала два брейк-пойнта из трёх. Магда Линетт не сделала ни одного эйса, допустила две двойные ошибки и реализовала два брейк-пойнта из пяти.

Бадоса участвует в турнире в составе команды «Иглз», Линнет играет за «Фэлконс». В Мировой теннисной лиге принимает участие один российский теннисист — Даниил Медведев (команда «Фэлконс»).

