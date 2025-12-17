Скидки
Стаббс назвала элемент, которого не хватает Фрицу для побед над Алькарасом и Синнером

Бывшая теннисистка, четырёхкратная победительница турниров «Большого шлема» в парном разряде Ренне Стаббс поделилась мнением, какой элемент игры необходимо улучшить американцу Тейлору Фрицу, чтобы оказывать достойное сопротивление в матчах с испанцем Карлосом Алькарасом и итальянцем Янником Синнером.

«Ему нужно улучшить игру у сетки — он может это сделать.Тейлор обязан это сделать, если хочет обыгрывать таких игроков, как Карлос и Янник, в пятисетовых матчах. Ему нужно стать лучше у сетки, потому что именно здесь Алькарас и Синнер отличаются от всех остальных.

Янник и Карлос умеют играть у сетки и готовы завершать розыгрыш там, если это необходимо. А Тейлор этого делать не может. Это та область, в которой он может и должен значительно прибавить.

У Фрица есть подача, есть удары с задней линии, он невероятно хорошо двигается. У него есть упорство, характер, бойцовские качества, выкладывается на полную и старается становиться лучше. Но если Тейлор не улучшит игру у сетки, не будет выигрывать такие матчи у этих игроков», – приводит слова Стаббс Pro Football Network.

