Давид Налбандян рассказал, какого теннисиста считает лучшим из «Большой тройки»

Финалист Уимблдона-2002, бывшая третья ракетка мира аргентинский теннисист Давид Налбандян рассказал, кого из теннисистов «Большой тройки», в которую включают серба Новака Джоковича, швейцарца Роджера Федерера и испанца Рафаэля Надаля, считает лучшим.

«Думаю, существует некий консенсус, хотя у каждого могут быть свои вкусы. Для меня, без сомнений, Новак — лучший. Результаты, статистика — всё говорит за него. Можно предпочитать Роджера или Рафу, которые, возможно, чуть ниже в рейтинге величайших, но при этом имели куда более сильное символическое значение для публики.

Для меня Джокович — лучший, без всяких вопросов. Можно относиться к нему по-разному, но, на мой взгляд, тут нет никакой дискуссии. Более того, Новак помог Роджеру и Рафе становиться лучше и ставить перед собой новые цели. Все трое мотивировали друг друга», – приводит слова Налбандяна Tennis 365.