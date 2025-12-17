Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Давид Налбандян рассказал, какого теннисиста считает лучшим из «Большой тройки»

Давид Налбандян рассказал, какого теннисиста считает лучшим из «Большой тройки»
Комментарии

Финалист Уимблдона-2002, бывшая третья ракетка мира аргентинский теннисист Давид Налбандян рассказал, кого из теннисистов «Большой тройки», в которую включают серба Новака Джоковича, швейцарца Роджера Федерера и испанца Рафаэля Надаля, считает лучшим.

«Думаю, существует некий консенсус, хотя у каждого могут быть свои вкусы. Для меня, без сомнений, Новак — лучший. Результаты, статистика — всё говорит за него. Можно предпочитать Роджера или Рафу, которые, возможно, чуть ниже в рейтинге величайших, но при этом имели куда более сильное символическое значение для публики.

Для меня Джокович — лучший, без всяких вопросов. Можно относиться к нему по-разному, но, на мой взгляд, тут нет никакой дискуссии. Более того, Новак помог Роджеру и Рафе становиться лучше и ставить перед собой новые цели. Все трое мотивировали друг друга», – приводит слова Налбандяна Tennis 365.

Материалы по теме
Медведев прошёл через ад в 2025-м. Но не удивляйтесь, если увидите его в финале AO-2026
Медведев прошёл через ад в 2025-м. Но не удивляйтесь, если увидите его в финале AO-2026
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android