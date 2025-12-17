Скидки
Главная Теннис Новости

Александр Блокс обыграл Юстина Энгеля в матче группового этапа на молодёжном Итоговом

Комментарии

Бельгийский теннисист Александр Блокс (четвёртое место в рейтинге U21) обыграл представителя Германии Юстина Энгеля (11-я строчка рейтинга U21) в матче Красной группы на Итоговом турнире ATP среди молодёжи. Встреча продлилась 1 час 21 минуту и завершилась со счётом 3:4 (7:9), 4:2, 4:2, 4:2 в пользу Блокса.

Джидда-U21. Красная группа
17 декабря 2025, среда. 16:30 МСК
Александр Блокс
Бельгия
Александр Блокс
А. Блокс
Окончен
3 : 1
1 2 3 4 5
             
3 7 		4 4 4
4 9 		2 2 2
             
Юстин Энгель
Германия
Юстин Энгель
Ю. Энгель

Во время встречи Блокс сделал 17 эйсов, не допустил ни одной двойной ошибки и реализовал три брейк-пойнта из 10. Энгель подал навылет четыре раза, допустил одну двойную ошибку и не реализовал ни одного брейк пойнта из трёх.

В Красной группе, помимо Блокса и Энгеля, находятся хорват Дино Прижмич и американец Нишеш Басаваредди.

Турнир проходит в Саудовской Аравии.

Календарь Молодёжного Итогового турнира
