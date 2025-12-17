Александр Блокс обыграл Юстина Энгеля в матче группового этапа на молодёжном Итоговом

Бельгийский теннисист Александр Блокс (четвёртое место в рейтинге U21) обыграл представителя Германии Юстина Энгеля (11-я строчка рейтинга U21) в матче Красной группы на Итоговом турнире ATP среди молодёжи. Встреча продлилась 1 час 21 минуту и завершилась со счётом 3:4 (7:9), 4:2, 4:2, 4:2 в пользу Блокса.

Во время встречи Блокс сделал 17 эйсов, не допустил ни одной двойной ошибки и реализовал три брейк-пойнта из 10. Энгель подал навылет четыре раза, допустил одну двойную ошибку и не реализовал ни одного брейк пойнта из трёх.

В Красной группе, помимо Блокса и Энгеля, находятся хорват Дино Прижмич и американец Нишеш Басаваредди.

Турнир проходит в Саудовской Аравии.