Александр Блокс обыграл Юстина Энгеля в матче группового этапа на молодёжном Итоговом
Бельгийский теннисист Александр Блокс (четвёртое место в рейтинге U21) обыграл представителя Германии Юстина Энгеля (11-я строчка рейтинга U21) в матче Красной группы на Итоговом турнире ATP среди молодёжи. Встреча продлилась 1 час 21 минуту и завершилась со счётом 3:4 (7:9), 4:2, 4:2, 4:2 в пользу Блокса.
Джидда-U21. Красная группа
17 декабря 2025, среда. 16:30 МСК
Александр Блокс
А. Блокс
Окончен
3 : 1
|1
|2
|3
|4
|5
|
|4
|4
|4
|
|2
|2
|2
Юстин Энгель
Ю. Энгель
Во время встречи Блокс сделал 17 эйсов, не допустил ни одной двойной ошибки и реализовал три брейк-пойнта из 10. Энгель подал навылет четыре раза, допустил одну двойную ошибку и не реализовал ни одного брейк пойнта из трёх.
В Красной группе, помимо Блокса и Энгеля, находятся хорват Дино Прижмич и американец Нишеш Басаваредди.
Турнир проходит в Саудовской Аравии.
Комментарии
