Медведев/Бопанна обыграли дуэт Монфис/Нагал в матче Мировой теннисной лиги в Индии

13-я ракетка мира Даниил Медведев и индийский теннисист Рохан Бопанна обыграли французско-индийский дуэт Гаэль Монфис/Сумит Нагал в матче Мировой теннисной лиги (WTL), турнир проходит в Бангалоре (Индия). Встреча завершилась со счётом 6:2.

Теннисисты провели на корте 30 минут. За время матча Медведев и Бопанна не сделали ни одной подачи навылет, допустили две двойные ошибки и реализовали один брейк-пойнт из шести. Пара Монфис/Нагал сделала один эйс, не допустила ни одной двойной ошибки и не смогла реализовать ни одного из трёх брейк-пойнтов за встречу.

Медведев принимает участие в турнире в составе команды «Фэлконс», в которую, помимо россиянина, также входят индийцы Рохан Бопанна и Сахаджа Ямалапалли, а также Магда Линетт из Польши.