Медведев/Бопанна обыграли дуэт Монфис/Нагал в матче Мировой теннисной лиги в Индии
13-я ракетка мира Даниил Медведев и индийский теннисист Рохан Бопанна обыграли французско-индийский дуэт Гаэль Монфис/Сумит Нагал в матче Мировой теннисной лиги (WTL), турнир проходит в Бангалоре (Индия). Встреча завершилась со счётом 6:2.
Мировая теннисная лига. Группа
17 декабря 2025, среда. 17:20 МСК
Гаэль Монфис
Сумит Нагал
Г. Монфис С. Нагал
Окончен
0 : 1
|1
|2
|3
|
|
Рохан Бопанна
Даниил Медведев
Р. Бопанна Д. Медведев
Теннисисты провели на корте 30 минут. За время матча Медведев и Бопанна не сделали ни одной подачи навылет, допустили две двойные ошибки и реализовали один брейк-пойнт из шести. Пара Монфис/Нагал сделала один эйс, не допустила ни одной двойной ошибки и не смогла реализовать ни одного из трёх брейк-пойнтов за встречу.
Медведев принимает участие в турнире в составе команды «Фэлконс», в которую, помимо россиянина, также входят индийцы Рохан Бопанна и Сахаджа Ямалапалли, а также Магда Линетт из Польши.
