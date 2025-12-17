Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Медведев/Бопанна обыграли дуэт Монфис/Нагал в матче Мировой теннисной лиги в Индии

Медведев/Бопанна обыграли дуэт Монфис/Нагал в матче Мировой теннисной лиги в Индии
Комментарии

13-я ракетка мира Даниил Медведев и индийский теннисист Рохан Бопанна обыграли французско-индийский дуэт Гаэль Монфис/Сумит Нагал в матче Мировой теннисной лиги (WTL), турнир проходит в Бангалоре (Индия). Встреча завершилась со счётом 6:2.

Мировая теннисная лига. Группа
17 декабря 2025, среда. 17:20 МСК
Гаэль Монфис
Франция
Гаэль Монфис
Сумит Нагал
Индия
Сумит Нагал
Г. Монфис С. Нагал
Окончен
0 : 1
1 2 3
         
2
6
         
Рохан Бопанна
Индия
Рохан Бопанна
Даниил Медведев
Россия
Даниил Медведев
Р. Бопанна Д. Медведев

Теннисисты провели на корте 30 минут. За время матча Медведев и Бопанна не сделали ни одной подачи навылет, допустили две двойные ошибки и реализовали один брейк-пойнт из шести. Пара Монфис/Нагал сделала один эйс, не допустила ни одной двойной ошибки и не смогла реализовать ни одного из трёх брейк-пойнтов за встречу.

Медведев принимает участие в турнире в составе команды «Фэлконс», в которую, помимо россиянина, также входят индийцы Рохан Бопанна и Сахаджа Ямалапалли, а также Магда Линетт из Польши.

Материалы по теме
Медведев уступил Монфису в Индии. Подготовка игроков в Australian Open стартовала. LIVE!
Live
Медведев уступил Монфису в Индии. Подготовка игроков в Australian Open стартовала. LIVE!
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android