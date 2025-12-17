Бублик показал, как портится мяч Australian Open после пяти минут использования

11-я ракетка мира казахстанский теннисист Александр Бублик опубликовал у себя на странице в соцсети фото, где показал, насколько сильно портится мяч турнира «Большого шлема» Australian Open (на инвентарь нанесён официальный логотип турнира) после пяти минут активной тренировки с его использованием. В качестве сравнения спортсмен показал рядом с использованным мячом новый.

«Качественные мячи большого шлема. Пять минут тренировки резаного удара», — написал Бублик у себя в телеграм-канале.

Фото: Личный архив Александра Бублика

Бублик в прошедшем сезоне завоевал титулы на турнирах ATP-250 в Гштааде (Швейцария), Ханчжоу (Китай), ATP-500 в Галле (Германия) и Кицбюэле (Австрия).

Турнир Australian Open — 2026 пройдёт с 12 января по 1 февраля в Мельбурне.