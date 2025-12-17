Медведев уступил Монфису в матче Международной теннисной лиги

13-я ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев проиграл французу Гаэлю Монфису (68-й номер рейтинга) в матче Международной теннисной лиги, турнир проходит в Бангалоре (Индия). Встреча завершилась со счётом 6:3 в пользу француза.

Теннисисты провели на корте 34 минуты. За время матча Медведев сделал одну подачу навылет, не допустил ни одной двойной ошибки и не смог реализовать ни одного брейк-пойнта из пяти. Гаэль Монфис сделал один эйс, не допустил ни одной двойной ошибки и смог реализовать один брейк-пойнт из двух за матч.

Медведев принимает участие в турнире в составе команды «Фэлконс», в которую, помимо россиянина, также входят индийцы Рохан Бопанна, Сахаджа Ямалапалли и Магда Линетт из Польши.