Медведев уступил Монфису в матче Международной теннисной лиги
13-я ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев проиграл французу Гаэлю Монфису (68-й номер рейтинга) в матче Международной теннисной лиги, турнир проходит в Бангалоре (Индия). Встреча завершилась со счётом 6:3 в пользу француза.
Мировая теннисная лига. Группа
17 декабря 2025, среда. 18:00 МСК
Гаэль Монфис
Г. Монфис
Окончен
1 : 0
|1
|2
|3
|
|
Даниил Медведев
Д. Медведев
Теннисисты провели на корте 34 минуты. За время матча Медведев сделал одну подачу навылет, не допустил ни одной двойной ошибки и не смог реализовать ни одного брейк-пойнта из пяти. Гаэль Монфис сделал один эйс, не допустил ни одной двойной ошибки и смог реализовать один брейк-пойнт из двух за матч.
Медведев принимает участие в турнире в составе команды «Фэлконс», в которую, помимо россиянина, также входят индийцы Рохан Бопанна, Сахаджа Ямалапалли и Магда Линетт из Польши.
