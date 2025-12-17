Скидки
Лопес останется в команде Алькараса после ухода Ферреро — Marca

Самуэль Лопес останется в команде испанца Карлоса Алькараса в качестве главного тренера в следующем сезоне, сообщает Marca. Ранее шестикратный победитель турниров «Большого шлема» сообщил о расставании с Хуан-Карлосом Ферреро.

Лопес входит в команду Алькараса с 2024 года. Он возглавлял тренерский штаб Карлоса в дуэте с Ферреро. Ранее оба наставника Алькараса были признаны лучшими тренерами года в ATP. После объявления о расставании Ферреро и Алькараса, Лопес возьмёт на себя полное руководство командой.

В сезоне-2025 Алькарас выиграл два турнира «Большого шлема» — «Ролан Гаррос» и US Open, победил на трёх «Мастерсах» (в Монте-Карло, Риме и Цинциннати) и выиграл три «пятисотника». В межсезонье он провёл выставочный матч в Майами (США) с бразильцем Жоао Фонсекой и одержал победу в трёх сетах.

