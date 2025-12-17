«Это шаг к дальнейшему прогрессу». Сервара — о расставании Алькараса и Ферреро

Бывший тренер российского теннисиста Даниила Медведева француз Жиль Сервара высказался о завершении сотрудничества испанца Карлоса Алькараса и его тренера Хуан-Карлоса Ферреро.

«Заметил, что такие чемпионы умеют чувствовать, когда им нужно что-то новое или дополнительное, чтобы продолжать прогрессировать. И если это так, решение Карлоса очень разумное для дальнейшего развития. Думаю, будь то игрок или тренер, я это пережил с Даниилом Медведевым, такое важно почувствовать заранее, чтобы не было слишком поздно, убедиться, что изменение происходит по правильным причинам, ради прогресса. Теперь только будущее сможет судить об этом решении. Ничто не мешает думать, что он может снова обратиться к Хуан-Карлосу Ферреро, если результаты станут хуже», – приводит слова Сервара L’Equipe.

В сезоне-2025 Карлос выиграл два турнира «Большого шлема» — «Ролан Гаррос» и US Open, победил на трёх «Мастерсах» (в Монте-Карло, Риме и Цинциннати) и выиграл три «пятисотника».