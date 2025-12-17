Сервара: со стороны часто боятся изменений, но внутри команды это может быть необходимо

Бывший тренер российского теннисиста Даниила Медведева француз Жиль Сервара поделился мнением, почему испанский теннисист Карлос Алькарас принял решение завершить сотрудничество с тренером Хуан-Карлосом Ферреро, которое длилось семь лет.

– Семь лет — это очень долго. Уже после трёх лет начинает ощущаться долгая совместная работа, важно сохранять свежесть, постоянно искать способы прогресса и бросать себе вызов. Даже на самом высоком уровне, даже в успешной команде это важно, потому что элитный уровень строится из суммы мелочей и единственный способ прогрессировать — постоянно бросать себе вызов.

– Есть ли момент, когда между тренером и игроком этот вызов угасает и победы уже недостаточно?

– Как тренер постоянно ищешь баланс: делать то, что точно работает с этим игроком, потому что его хорошо знаешь, одновременно искать новизну. И иногда этого уже недостаточно, потому что игрок ощущает, ему нужна новая энергия. Со стороны часто боятся изменений, но внутри команды это может быть необходимо. Никто не находится внутри команды, поэтому невозможно обсуждать это, если не знаешь всех деталей. Изменения необязательно плохие, они приносят что-то новое, – приводит слова Сервара L’Equipe.