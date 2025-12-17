Лёнер Тьен сенсационно проиграл Ходару в матче группового этапа на молодёжном Итоговом
Американский теннисист Лёнер Тьен (28-я ракетка мира) уступил представителю Испании Рафаэлю Ходару (168-е место в мировом рейтинге) в матче Синей группы на молодёжном Итоговом турнире. Это стало первой победой 19-летнего Ходара над игроком из топ-100.
Встреча продолжалась 2 часа 2 минуты и завершилась со счётом 4:1, 3:4 (3:7), 4:1, 2:4, 3:4 (4:7) в пользу Ходара.
Джидда-U21. Синяя группа
17 декабря 2025, среда. 19:10 МСК
Лёнер Тьен
Л. Тьен
Окончен
2 : 3
|1
|2
|3
|4
|5
|
|3 3
|4
|2
|3 4
|
|4 7
|1
|4
|4 7
Рафаэль Ходар
Р. Ходар
Во время встречи Тьен сделал четыре эйса, допустил пять двойных ошибок и реализовал восемь брейк-пойнтов из 16. Рафаэль Ходар подал навылет три раза, допустил две двойные ошибки, а также реализовал пять брейк-пойнтов из девяти.
Помимо Тьена и Ходара, в Синей группе находятся испанец Мартин Ландалус-Лакамбра и норвежец Николай Будков Кьер.
Турнир проходит в Саудовской Аравии.
