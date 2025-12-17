Скидки
Теннис

17 декабря 2025

Лёнер Тьен сенсационно проиграл Ходару в матче группового этапа на молодёжном Итоговом

Комментарии

Американский теннисист Лёнер Тьен (28-я ракетка мира) уступил представителю Испании Рафаэлю Ходару (168-е место в мировом рейтинге) в матче Синей группы на молодёжном Итоговом турнире. Это стало первой победой 19-летнего Ходара над игроком из топ-100.

Встреча продолжалась 2 часа 2 минуты и завершилась со счётом 4:1, 3:4 (3:7), 4:1, 2:4, 3:4 (4:7) в пользу Ходара.

Джидда-U21. Синяя группа
17 декабря 2025, среда. 19:10 МСК
Лёнер Тьен
США
Лёнер Тьен
Л. Тьен
Окончен
2 : 3
1 2 3 4 5
             
4 		3 3 4 2 3 4
1 		4 7 1 4 4 7
             
Рафаэль Ходар
Испания
Рафаэль Ходар
Р. Ходар

Во время встречи Тьен сделал четыре эйса, допустил пять двойных ошибок и реализовал восемь брейк-пойнтов из 16. Рафаэль Ходар подал навылет три раза, допустил две двойные ошибки, а также реализовал пять брейк-пойнтов из девяти.

Помимо Тьена и Ходара, в Синей группе находятся испанец Мартин Ландалус-Лакамбра и норвежец Николай Будков Кьер.

Турнир проходит в Саудовской Аравии.

Календарь молодёжного Итогового турнира
Сетка молодёжного Итогового турнира
Новости. Теннис
