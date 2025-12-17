«Это превратилось в порочный круг». Дель Потро — о проблемах со здоровьем во время карьеры

Бывшая третья ракетка мира, победитель Открытого чемпионата США — 2009 Хуан-Мартин дель Потро рассказал, как неверные решения по вопросу лечения травм повлияли на его дальнейшую карьеру, отметив, что делал это ради сохранения рейтинга.

«Я перенёс три операции, но, возможно, это произошло из-за неверных решений. Спорт оказывает такое давление и заставляет достигать целей, которые невозможно остановить. Не хотел останавливаться, потому что должен был быть в топ-5 или топ-3. Не хотел терять свой рейтинг и делал обезболивающие уколы.

Худшее, без сомнения, было с коленом. В течение двух—трёх лет у меня была только одна цель — снова играть в теннис. Я тренировался, проходил реабилитацию, перенёс операции, но не участвовал ни в одном соревновании и не прогрессировал. В итоге это превратилось в порочный круг. Естественно, это отражается на настроении, психическом здоровье, социальной жизни. Это сильно влияет, всё больше и больше. Для меня это было очень тяжело», – приводит слова дель Потро L’Equipe.