Главная Теннис Новости

ITF объявила имена обладателей премии чемпионов мира – 2025

Международная теннисная федерация (ITF) объявила имена теннисистов, ставших лауреатами премии чемпионов мира – 2025, об этом сообщает пресс-служба организации.

Награда вручалась в одиночном и парном разрядах, а также в юниорском и теннисе для колясочников. Лауреатами премии в 2025 году стали:

Янник Синнер (Италия) – одиночный мужской разряд;
Арина Соболенко (Беларусь) – одиночный женский разряд;
Марсель Гранольерс/Орасио Себальос (Испания/Аргентина) – мужской парный разряд;
Сара Эррани/Жасмин Паолини (Италия) – женский парный разряд;
Иван Иванов (Болгария) – мужской юниорский разряд;
Кристина Пеникова (США) – женский юниорский разряд;
Юи Камидзи, Токито Ода (оба – Япония), Нилс Винк (Нидерланды) – в соревнованиях среди колясочников.

Для Арины Соболенко и Янника Синнера эта награда стала второй в карьере. Белоруска становилась лауреатом премии в 2023-м, а Синнер стал первым теннисистом после серба Новака Джоковича, который получает награду на протяжении двух лет подряд. Серб становился лауреатом премии в период с 2011-го по 2015-й.

