Разногласия между Алькарасом и Ферреро возникли из-за контракта — RNE Deportes

Разрыв сотрудничества между первой ракеткой мира испанцем Карлосом Алькарасом и его тренером, Хуан-Карлосом Ферреро, произошёл из-за разногласий в переговорах обеих сторон относительно деталей контракта на будущий год. Об этом сообщает RNE Deportes. Источник заявил, что конфликт возник два дня назад.

Ранее Алькарас в соцсетях сообщил о прекращении сотрудничества с Ферреро. Спортсмен и тренер работали вместе с 2018 года. За это время Алькарас выиграл 24 соревнования уровня ATP, включая шесть титулов турниров «Большого шлема». Несколько дней назад Хуан-Карлос и второй тренер 22-летнего испанского теннисиста Самуэль Лопес были признаны ATP лучшими по итогам сезона-2025.