«Драма в прямом эфире». Джумхур опубликовал пост о визите антидопинговой службы

65-я ракетка мира боснийский теннисист Дамир Джумхур опубликовал пост о том, как ему пришлось заканчивать запись подкаста и спешить домой из-за визита сотрудников антидопинговых служб.

«Безумная история. Я вёл прямой эфир на подкасте, когда мне позвонили из антидопинговой службы и сказали, что они уже у меня дома. Мне пришлось срочно возвращаться, к сожалению, закончить эфир раньше, чем планировалось. Но это была настоящая драма в прямом эфире. Самое сумасшедшее — мы как раз говорили про антидопинг прямо перед этим, поэтому сначала подумали, что это шутка. Но это была не шутка. Извините, что пришлось прерваться, потому что разговор получался очень классным, но мы обязательно повторим его совсем скоро», – написал Джумхур на своей странице в социальной сети.