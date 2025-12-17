Будков Кьер обыграл Ландалус-Лакамбру в матче группового этапа молодёжного Итогового
Поделиться
Норвежский теннисист Николай Будков Кьер (136-я ракетка мира) обыграл представителя Испании Мартина Ландалус-Лакамбру (134-е место в рейтинге) в матче Синей группы на молодёжном Итоговом турнире. Встреча продлилась 1 час 42 минуты и завершилась со счётом 1:4, 4:3 (9:7), 2:4, 3:4 (4:7) в пользу норвежского спортсмена.
Джидда-U21. Синяя группа
17 декабря 2025, среда. 21:35 МСК
Мартин Ландалус-Лакамбра
М. Ландалус-Лакамбра
Окончен
1 : 3
|1
|2
|3
|4
|5
|
|4 9
|2
|3 4
|
|3 7
|4
|4 7
Николай Будков Кьер
Н. Будков Кьер
Во время встречи Ландалус-Лакамбра сделал четыре эйса, допустил три двойные ошибки, а также реализовал два брейк-пойнта из четырёх. Будков Кьер подал навылет девять раз, допустил две двойные ошибки и реализовал пять брейк-пойнтов из девяти.
Также в синей группе находятся американец Лёнер Тьен и испанец Рафаэль Ходар.
Турнир проходит в Саудовской Аравии.
Материалы по теме
Комментарии
- 18 декабря 2025
-
00:02
- 17 декабря 2025
-
23:59
-
23:37
-
23:25
-
22:55
-
22:52
-
22:20
-
21:43
-
21:34
-
21:12
-
20:57
-
19:17
-
18:44
-
18:34
-
18:12
-
18:08
-
17:55
-
17:35
-
17:12
-
16:43
-
16:30
-
16:23
-
16:00
-
15:48
-
15:35
-
15:13
-
15:04
-
14:24
-
14:01
-
13:53
-
13:47
-
12:35
-
12:02
-
11:48
-
11:38