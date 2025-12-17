Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Будков Кьер обыграл Ландалус-Лакамбру в матче группового этапа молодёжного Итогового

Будков Кьер обыграл Ландалус-Лакамбру в матче группового этапа молодёжного Итогового
Комментарии

Норвежский теннисист Николай Будков Кьер (136-я ракетка мира) обыграл представителя Испании Мартина Ландалус-Лакамбру (134-е место в рейтинге) в матче Синей группы на молодёжном Итоговом турнире. Встреча продлилась 1 час 42 минуты и завершилась со счётом 1:4, 4:3 (9:7), 2:4, 3:4 (4:7) в пользу норвежского спортсмена.

Джидда-U21. Синяя группа
17 декабря 2025, среда. 21:35 МСК
Мартин Ландалус-Лакамбра
Испания
Мартин Ландалус-Лакамбра
М. Ландалус-Лакамбра
Окончен
1 : 3
1 2 3 4 5
             
1 		4 9 2 3 4
4 		3 7 4 4 7
             
Николай Будков Кьер
Норвегия
Николай Будков Кьер
Н. Будков Кьер

Во время встречи Ландалус-Лакамбра сделал четыре эйса, допустил три двойные ошибки, а также реализовал два брейк-пойнта из четырёх. Будков Кьер подал навылет девять раз, допустил две двойные ошибки и реализовал пять брейк-пойнтов из девяти.

Также в синей группе находятся американец Лёнер Тьен и испанец Рафаэль Ходар.

Турнир проходит в Саудовской Аравии.

Календарь молодёжного Итогового турнира
Сетка молодёжного Итогового турнира
Материалы по теме
На молодёжном Итоговом сеты играют до 4 геймов. А почти все чемпионы становятся топами
На молодёжном Итоговом сеты играют до 4 геймов. А почти все чемпионы становятся топами
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android