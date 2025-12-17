Будков Кьер обыграл Ландалус-Лакамбру в матче группового этапа молодёжного Итогового

Норвежский теннисист Николай Будков Кьер (136-я ракетка мира) обыграл представителя Испании Мартина Ландалус-Лакамбру (134-е место в рейтинге) в матче Синей группы на молодёжном Итоговом турнире. Встреча продлилась 1 час 42 минуты и завершилась со счётом 1:4, 4:3 (9:7), 2:4, 3:4 (4:7) в пользу норвежского спортсмена.

Во время встречи Ландалус-Лакамбра сделал четыре эйса, допустил три двойные ошибки, а также реализовал два брейк-пойнта из четырёх. Будков Кьер подал навылет девять раз, допустил две двойные ошибки и реализовал пять брейк-пойнтов из девяти.

Также в синей группе находятся американец Лёнер Тьен и испанец Рафаэль Ходар.

Турнир проходит в Саудовской Аравии.