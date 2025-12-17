Стаббс — о Синнере: поражение на «Ролан Гаррос» сделало его любимцем публики

Бывшая теннисистка, четырёхкратная победительница турниров «Большого шлема» в парном разряде Ренне Стаббс поделилась мнением о причинах роста популярности итальянского теннисиста Янника Синнера.

«Считаю, то, как он справился с поражением на «Ролан Гаррос», сделало его ещё более любимым для многих болельщиков. Думаю, именно это стало решающим моментом. То, как он принял это поражение, затем поехал и выиграл Уимблдон, как говорил о своём проигрыше в Париже, о своём восхищении Карлосом, о том, как это делает его лучшим игроком, даже то, как он говорил о поражении на US Open, объясняя, что Карлос сделал иначе. Я действительно считаю, что он завоевал публику именно на «Ролан Гаррос», так же как Аманда Анисимова на Уимблдоне своим поражением», – приводит слова Стаббс Corriere Dello Sport.