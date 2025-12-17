Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Результаты матчей молодёжного Итогового турнира ATP 17 декабря

Результаты матчей молодёжного Итогового турнира ATP 17 декабря
Комментарии

Сегодня, 17 декабря, в Джидде (Саудовская Аравия) стартовал Итоговый турнир среди теннисистов 21 года и младше. Состоялись матчи группового этапа в Красной и Синей группах. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами первого игрового дня.

Теннис. Молодёжный Итоговый турнир ATP — 2025. Групповой этап. Результаты матчей 17 декабря:

Красная группа:

  • Дино Прижмич (Хорватия) — Нишеш Басаваредди (США) — 2:4, 3:4 (7:9), 4:3 (7:3), 2:4;
  • Александр Блокс (Бельгия) — Юстин Энгель (Германия) — 3:4 (7:9), 4:2, 4:2, 4:2.

Синяя группа:

  • Лёнер Тьен (США) — Рафаэль Ходар (Испания) — 4:1, 3:4 (3:7), 4:1, 2:4, 3:4 (4:7);
  • Мартин Ландалус-Лакамбра (Испания) — Николай Будков Кьер (Норвегия) — 1:4, 4:3 (9:7), 2:4, 3:4 (4:7).
Календарь молодёжного Итогового турнира ATP — 2025
Сетка молодёжного Итогового турнира ATP — 2025
Материалы по теме
На молодёжном Итоговом сеты играют до 4 геймов. А почти все чемпионы становятся топами
На молодёжном Итоговом сеты играют до 4 геймов. А почти все чемпионы становятся топами
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android