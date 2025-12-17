Результаты матчей молодёжного Итогового турнира ATP 17 декабря

Сегодня, 17 декабря, в Джидде (Саудовская Аравия) стартовал Итоговый турнир среди теннисистов 21 года и младше. Состоялись матчи группового этапа в Красной и Синей группах. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами первого игрового дня.

Теннис. Молодёжный Итоговый турнир ATP — 2025. Групповой этап. Результаты матчей 17 декабря:

Красная группа:

Дино Прижмич (Хорватия) — Нишеш Басаваредди (США) — 2:4, 3:4 (7:9), 4:3 (7:3), 2:4;

Александр Блокс (Бельгия) — Юстин Энгель (Германия) — 3:4 (7:9), 4:2, 4:2, 4:2.

Синяя группа: