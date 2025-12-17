Роддик — о Швёнтек: то, как она перевернула весь сезон на Уимблдоне, было безумно

Чемпион US Open — 2003, бывшая первая ракетка мира американский теннисист Энди Роддик высказался о том, как провела сезон-2025 полька Ига Швёнтек, отметив большое влияние победы на Уимблдоне.

«То, как Ига перевернула весь сезон на Уимблдоне, было безумно. От Иги мы, конечно, ждём больших вещей, она одна из лучших в своём поколении рядом с Ариной Соболенко и Эшли Барти. Но отсутствие значимых побед на грунте, слабые матчи на любимой поверхности, а потом умение каким-то образом доминировать на самой нелюбимой — это делает её легендой. Безумие. Посмотрим, что из этого выйдет.

В её матчах не было особой драматичности. Я подумал: «О, боже, наконец-то у неё что-то получилось на траве». И словно щёлкнуло на глазах. Теперь она знает, как играть на траве. Думаю, это очень недооценённая часть её сезона. Она была фантастична. Я давно не был лично на Уимблдоне, но сидел на трибунах во время её матча с Даниэль Коллинз. Когда вышел, понял, она может выиграть весь турнир. Ранее я не ставил её фаворитом, ведь по её прошлым выступлениям на траве это было совсем непредсказуемо», – приводит слова Роддика Sport.pl.