Молодёжный Итоговый турнир ATP — 2025: расписание матчей 18 декабря

Сегодня, 18 декабря, в Джидде (Саудовская Аравия) продолжится Итоговый турнир среди теннисистов 21 года и младше. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием второго игрового дня.

Теннис. Молодёжный Итоговый турнир ATP — 2025. Групповой этап. Расписание 18 декабря (время — московское)

Красная группа

14:00 — Дино Прижмич (Хорватия, 3) — Юстин Энгель (Германия, 8).

15:30 — Александр Блокс (Бельгия, 2) — Нишеш Басаваредди (США, 6).

Синяя группа

19:00 — Николай Будков Кьер (Норвегия, 5) — Рафаэль Ходар (Испания, 7).

20:30 — Лёнер Тьен (США, 1) — Мартин Ландалус-Лакамбра (Испания, 4).

Действующим чемпионом турнира является бразилец Жоао Фонсека, который принял решение не защищать титул.