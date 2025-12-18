Скидки
Теннис

«Обёрнутая в розовое». Арина Соболенко поделилась серией фото из Дубая

«Обёрнутая в розовое». Арина Соболенко поделилась серией фото из Дубая
Комментарии

Четырёхкратная победительница турниров «Большого шлема», первая ракетка мира белорусская теннисистка Арина Соболенко в социальных сетях опубликовала серию фотографий из Дубая (ОАЭ).

Фото: Из личного архива Арины Соболенко

Фото: Из личного архива Арины Соболенко

Фото: Из личного архива Арины Соболенко

«Обёрнутая в розовое», — подписала снимки Соболенко.

Фото: Из личного архива Арины Соболенко

Фото: Из личного архива Арины Соболенко

Фото: Из личного архива Арины Соболенко

В 2025 году Соболенко выиграла US Open, «тысячники» в Майами (США) и Мадриде (Испания), а также «пятисотник» в Брисбене (Австралия). Арина уступила в финалах Australian Open, «Ролан Гаррос» и Итогового турнира.

Арина Соболенко была признана лучшей теннисисткой 2025 года по версии Женской теннисной ассоциации (WTA). Она завоевала эту награду во второй раз подряд. Теннисистка также стала лауреатом премии чемпионов мира — 2025 Международной теннисной федерации (ITF) в женском одиночном разряде.

