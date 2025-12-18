«Собирались и ожидали самого момента». Хачанов — о новогодних традициях

18-я ракетка мира российский теннисист Карен Хачанов рассказал о своих традициях перед Новым годом в детстве и сейчас, а также о любимом новогоднем блюде.

– Запоминающийся момент из детства на Новый год?

– Наверное, вообще само ожидание. Будучи ребёнком, ждали этой последней недели, вплоть до Нового года, как будто считали часы. И вот, я помню, с семьёй, с друзьями собирались все и ожидали самого момента.

– Про веру в Деда Мороза.

– До сих пор верю!

– Любимое новогоднее блюдо?

– Оливье.

– Семейные традиции на Новый год?

– Были всегда. Помню ещё, опять же, будучи ребёнком, смотрели «Иронию судьбы». Каждый год просто были какие-то такие семейные традиции – всей семье быть целый день дома, помогать накрывать на стол, готовить. До определённого возраста, наверное, получалось находиться дома.

– О традициях в собственной семье.

– Да, пробовали, с женой, уже с нашими детьми сделать традицию наряжать ёлку всем вместе.

– Про переодевание в деда Мороза.

– Никогда так не получалось, потому что последние не знаю сколько лет не получалось быть именно дома, а когда уже в разъездах на турнире – всё-таки что-то не то.

— Про мандарины.

— Мандаринами никогда не объедался. Оливье – до отвала.

– Засыпал до боя курантов?

– Никогда не засыпал до боя курантов, не припомню.

– Получал ли носки и бритву в подарок?

– Тоже такого не было. Носки, может быть, да – опять же, по «иностранным», скажем, традициям Санта Клаус приносит подарки в чулок. Поэтому носки, наверное, да, были, — сказал Хачанов в небольшом ролике для First&Red.