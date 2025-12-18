«Это застало меня врасплох». Первый тренер Алькараса — о расставании Карлоса и Ферреро

Кико Наварро, первый тренер шестикратного чемпиона турниров «Большого шлема», первой ракетки мира Карлоса Алькараса высказался о завершении сотрудничества испанца с его тренером Хуан-Карлосом Ферреро.

«Я кое-что узнал от его отца несколько месяцев назад, но, думаю, сейчас не время об этом говорить, однако завтра всё узнаю. Завтра он тренируется в клубе, видел его два дня назад, и он мне ничего не сказал. Очевидно, они всё сделали очень осторожно, и всему есть начало и конец. Меня это удивило. Если бы это случилось в прошлом году, я был бы ещё больше удивлён, чем в этом. Это застало меня врасплох. Конечно, я дружу с семьёй и могу кое-чем поделиться, но всё равно это сюрприз.

Это было скорее связано с обстоятельствами, приведшими к решению, чем с самим игроком. Карлитос очень поддерживает своих тренеров. Так было со мной, и я знаю, что так было с Хуан-Карлосом, но наступает момент, когда по причинам, не зависящим от него и не имеющим отношения к спорту, они принимают это решение. Хуан-Карлос проделал потрясающую работу. Я работал с ним два года, и его практически не за что критиковать. У людей, принявших решение, которые не были Карлитосом, должны быть свои причины, о которых я сейчас не знаю», — приводит слова Наварро Punto de Break.