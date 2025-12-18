Первый тренер Алькараса: Лопес имеет больше опыта, чем Ферреро, и это нормально

Кико Наварро, первый тренер шестикратного чемпиона турниров «Большого шлема», первой ракетки мира Карлоса Алькараса высказался о работе Самуэля Лопеса с испанцем после ухода из команды Хуан-Карлоса Ферреро.

«Я точно знаю, что отец Алькараса, который держит всё под контролем, очень уважает Саму и знает, что он профессионал. Мне немного жаль, что кажется, будто, чтобы быть тренером Карлитоса, нужно иметь супер-имя, вроде Ферреро или Мойи, Джоковича или Надаля. Я думаю, что это не так. В конце концов, главное — чтобы Карлос уважал тренера. На самом деле Саму Лопес имеет больше опыта как тренер, чем Ферреро, и это нормально, потому что он работал с Нико Альмагро, Пабло Карреньо и знает тур. Это очень скромный человек и настоящий профессионал, и я это вижу, и думаю, что отец тоже.

Но, думаю, понадобится второй человек, потому что сезон очень длинный и много поездок. И, возможно, этот второй человек будет иметь больше имени, чем Саму, но это не значит, что он станет главным тренером. Я бы поставил, не говоря пока с отцом, что главным тренером будет Саму Лопес», — приводит слова Наварро Punto de Break.