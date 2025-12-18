Скидки
«Возможно, от ребят ждали большего». Ольховский — о сезоне российских теннисистов

«Возможно, от ребят ждали большего». Ольховский — о сезоне российских теннисистов
Чемпион Australian Open — 1994 и «Ролан Гаррос» — 1993 в миксте Андрей Ольховский считает, что минувший сезон нельзя назвать для российских теннисистов провальным, несмотря на нестабильные выступления.

«Ребята в этом году играли нестабильно. Даня Медведев на старте проиграл много матчей, но в конце сезона впервые за два года смог выиграть турнир и нащупать игру, с которой можно быть высоко. До US Open неплохие результаты показывал Карен Хачанов.

Весь год нестабильно играл Андрей Рублёв, однако на турнирах «Большого шлема» он проходил довольно далеко, также смог выиграть один турнир. Возможно, от ребят ждали большего в этом году, но я бы не стал говорить о том, что сезон был провальным», — приводит слова Ольховского ТАСС.

