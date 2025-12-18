«Не было ощущения, что это должно закончиться». Корретха — об Алькарасе и Ферреро

Экс вторая ракетка мира испанец Алекс Корретха высказался о завершении сотрудничества шестикратного чемпиона турниров «Большого шлема» испанца Карлоса Алькараса и его тренера Хуан-Карлоса Ферреро.

«Я думаю, у него был ангел-хранитель, кто-то, кто идеально его понимал. Эта пара была замечательной для всех: для испанского тенниса и для них двоих. Честно говоря, думаю, что, даже если были различия, что один чуть строже [Ферреро], другой гибче [Самуэль Лопес], у меня не было ощущения, что это должно закончиться. Для меня не всё было использовано до конца, и именно такое чувство это оставляет. Поэтому думаю, что это трудно для обоих. Им придётся адаптироваться, но Ферреро останется дома, а у Карлитоса через месяц Открытый чемпионат Австралии, что заставит его повзрослеть. Думаю, мы даже увидим более серьёзного Алькараса, чем тот, к которому мы привыкли, потому что для меня это серьёзный удар в его профессиональной жизни, и ему придётся с этим справиться», — приводит слова Корретхи We Love Tennis.