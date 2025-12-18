Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

«Не было ощущения, что это должно закончиться». Корретха — об Алькарасе и Ферреро

«Не было ощущения, что это должно закончиться». Корретха — об Алькарасе и Ферреро
Комментарии

Экс вторая ракетка мира испанец Алекс Корретха высказался о завершении сотрудничества шестикратного чемпиона турниров «Большого шлема» испанца Карлоса Алькараса и его тренера Хуан-Карлоса Ферреро.

«Я думаю, у него был ангел-хранитель, кто-то, кто идеально его понимал. Эта пара была замечательной для всех: для испанского тенниса и для них двоих. Честно говоря, думаю, что, даже если были различия, что один чуть строже [Ферреро], другой гибче [Самуэль Лопес], у меня не было ощущения, что это должно закончиться. Для меня не всё было использовано до конца, и именно такое чувство это оставляет. Поэтому думаю, что это трудно для обоих. Им придётся адаптироваться, но Ферреро останется дома, а у Карлитоса через месяц Открытый чемпионат Австралии, что заставит его повзрослеть. Думаю, мы даже увидим более серьёзного Алькараса, чем тот, к которому мы привыкли, потому что для меня это серьёзный удар в его профессиональной жизни, и ему придётся с этим справиться», — приводит слова Корретхи We Love Tennis.

Материалы по теме
«Это застало меня врасплох». Первый тренер Алькараса — о расставании Карлоса и Ферреро
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android