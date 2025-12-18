Скидки
«Рано прекращать работать с таким человеком». Фелисьяно Лопес — об Алькарасе и Ферреро

Бывшая 20-я ракетка мира испанский теннисист Фелисьяно Лопес отреагировал на завершение сотрудничества шестикратного чемпиона турниров «Большого шлема», первой ракетки мира испанца Карлоса Алькараса и его тренера Хуан-Карлоса Ферреро.

«Карлосу будет трудно найти кого-то, кто так хорошо адаптируется к его среде и образу жизни и кто привнесёт всё то, что Хуан-Карлос ему предлагал. Алькарасу ещё рано прекращать работать с таким человеком», — приводит слова Лопеса Punto de Break.

Алькарас и Ферреро работали вместе с 2018 года. За это время Алькарас выиграл 24 соревнования уровня ATP, включая шесть титулов турниров «Большого шлема». Несколько дней назад Хуан-Карлос и второй тренер 22-летнего испанского теннисиста Самуэль Лопес были признаны ATP лучшими по итогам сезона-2025.

