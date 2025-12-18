WTA назвала лучшие турниры года во всех категориях

Женская теннисная ассоциация (WTA) назвала турниры в Цинциннати, Чарльстоне и Гонконге лучшими в своих категориях в рамках премии WTA 2025 года.

Победители в номинации «Турнир года» по версии WTA:

WTA-1000 — Цинциннати (США);

WTA-500 — Чарльстон (США);

WTA-250 — Гонконг.

Отметим, что турнир в Чарльстоне признан лучшим в своей категории четвёртый раз подряд, в Гонконге — во второй. «Тысячник» в Цинциннати впервые стал победителем в этой номинации.

В 2025 году турнир WTA-1000 в Цинциннати выиграла польская теннисистка Ига Швёнтек. В Чарльстоне победу одержала американка Джессика Пегула, а в Гонконге лучшей стала представительница Канады Виктория Мбоко.