«Не хочу быть тем, кто раздувает историю». Роддик — о расставании Алькараса и Ферреро

Чемпион US Open — 2003, бывшая первая ракетка мира американский теннисист Энди Роддик считает, что расставание шестикратного чемпиона турниров «Большого шлема» испанца Карлоса Алькараса и его тренера Хуан-Карлоса Ферреро было неожиданным для всех сторон.

«Тайминг странный. Обычно не принимают решений 17 декабря. Если это не реакция на какое-то событие или текущую ситуацию, то останавливаются в ноябре, после Итогового турнира ATP или даже раньше, и вводят что-то новое. Сказать «я хотел бы продолжить» — для меня это очень осознанное заявление. Трудно интерпретировать иначе, и я не хочу быть тем, кто раздувает историю из ничего, но если бы я ушёл, не будучи полностью удовлетворённым, я бы, наверное, сказал что-то подобное», — приводит слова Роддика Sportskeeda.