«Как раз говорил, что межсезонье очень спокойное». Гилберт — об Алькарасе и Ферреро

Бывший американский теннисист, бронзовый призёр Олимпийских игр — 1988 Брэд Гилберт отреагировал на завершение сотрудничества шестикратного чемпиона турниров «Большого шлема», первой ракетки мира испанца Карлоса Алькараса и его тренера Хуан-Карлоса Ферреро.

«Я как раз на прошлой неделе говорил, что межсезонье очень спокойное, и вот Алькарас и Хуан-Карлос Ферреро расстаются после исключительного партнёрства в семь лет», — написал Гилберт в социальных сетях.

Алькарас и Ферреро работали вместе с 2018 года. За это время Алькарас выиграл 24 соревнования уровня ATP, включая шесть титулов турниров «Большого шлема». Несколько дней назад Хуан-Карлос и второй тренер 22-летнего испанского теннисиста Самуэль Лопес были признаны ATP лучшими по итогам сезона-2025.