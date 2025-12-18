Александра Эала завоевала золотую медаль на Играх Юго-Восточной Азии

53-я ракетка мира филиппинская теннисистка Александра Эала стала чемпионкой 33-х Игр Юго-Восточной Азии, которые проходят в Таиланде. В решающем матче она обыграла Мананчаю Савангкаев из Таиланда со счётом 6:1, 6:2. Бронзу разделили индонезийка Джанис Тьен и таиландка Тхасапорн Накло.

В последний спортсмены из Филиппин побеждали на этих соревнованиях в 1999 году. Тогда золото завоевала Марикрис Фернандес.

Игры Юго-Восточной Азии – спортивные соревнования, которые проходят раз в два года и организуются под патронажем Олимпийского совета Азии и Международного олимпийского комитета.

Александра Эала в сезоне-2025 дошла до полуфинала на турнире WTA-1000 в Майами (США), сыграла в финале соревнований WTA-250 в Истбурне (Великобритания) и 1/4 финала в Сан-Паулу (Бразилия).