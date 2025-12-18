Скидки
«Это нечто уникальное». Эала — о золотой медали на Играх Юго-Восточной Азии

53-я ракетка мира филиппинская теннисистка Александра Эала высказалась о победе на Играх Юго-Восточной Азии, которые проходят в Таиланде. В решающем матче она обыграла Мананчаю Савангкаев из Таиланда со счётом 6:1, 6:2.

«Я на седьмом небе от счастья. Принести такую гордость своей стране — это то, о чём я только мечтала. Это было просто нереально. Просто опыт быть с этой командой, думаю, у нас была такая хорошая динамика, что они сделали это переживание особенным.

Это совершенно другая область, потому что это нечто уникальное для Юго-Восточной Азии, и это значит многое, чего люди из Европы или Америки могут не понять. Это то, к чему люди из моего региона стремятся и о чём мечтают с детства», — приводит слова Эалы Olympics.

