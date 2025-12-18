Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Александра Эала поделилась фото с золотой медалью Игр Юго-Восточной Азии

Александра Эала поделилась фото с золотой медалью Игр Юго-Восточной Азии
Комментарии

53-я ракетка мира филиппинская теннисистка Александра Эала в социальных сетях поделилась фото с золотой медалью Игр Юго-Восточной Азии, которые проходят в Таиланде.

Фото: Из личного архива Александры Эалы

В решающем матче Эала обыграла Мананчаю Савангкаев из Таиланда со счётом 6:1, 6:2. Бронзу разделили индонезийка Джанис Тьен и таиландка Тхасапорн Накло.

В последний раз спортсмены из Филиппин побеждали на этих соревнованиях в 1999 году. Тогда золото завоевала Марикрис Фернандес.

Александра Эала в сезоне-2025 дошла до полуфинала на турнире WTA-1000 в Майами (США), сыграла в финале соревнований WTA-250 в Истбурне (Великобритания) и в 1/4 финала в Сан-Паулу (Бразилия).

Материалы по теме
«Это нечто уникальное». Эала — о золотой медали на Играх Юго-Восточной Азии
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android