Александра Эала поделилась фото с золотой медалью Игр Юго-Восточной Азии

53-я ракетка мира филиппинская теннисистка Александра Эала в социальных сетях поделилась фото с золотой медалью Игр Юго-Восточной Азии, которые проходят в Таиланде.

Фото: Из личного архива Александры Эалы

В решающем матче Эала обыграла Мананчаю Савангкаев из Таиланда со счётом 6:1, 6:2. Бронзу разделили индонезийка Джанис Тьен и таиландка Тхасапорн Накло.

В последний раз спортсмены из Филиппин побеждали на этих соревнованиях в 1999 году. Тогда золото завоевала Марикрис Фернандес.

Александра Эала в сезоне-2025 дошла до полуфинала на турнире WTA-1000 в Майами (США), сыграла в финале соревнований WTA-250 в Истбурне (Великобритания) и в 1/4 финала в Сан-Паулу (Бразилия).