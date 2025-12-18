Паула Бадоса уверенно обыграла Марту Костюк в матче Мировой теннисной лиги
25-я ракетка мира испанская теннисистка Паула Бадоса в матче группового этапа Мировой теннисной лиги (WTL), который проходит в Бангалоре (Индия), обыграла украинскую спортсменку Марту Костюк (26-я в рейтинге) со счётом 6:1.
Мировая теннисная лига. Группа
18 декабря 2025, четверг. 12:55 МСК
Марта Костюк
М. Костюк
Окончен
0 : 1
|1
|2
|3
|
|
Паула Бадоса
П. Бадоса
Встреча продолжалась 23 минуты. В её рамках Бадоса ни разу не подала навылет, допустила две двойные ошибки и реализовала два брейк-пойнта из трёх заработанных. На счету Костюк ни одного эйса, одна двойная ошибка и ни одного заработанного брейк-пойнта.
Бадоса участвует в турнире в составе команды «Иглз», Костюк играет за «Кайтс». В Мировой теннисной лиге принимает участие один российский теннисист — Даниил Медведев (команда «Фэлконс»).
