Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Паула Бадоса — Марта Костюк, результат матча 18 декабря, счёт 1:0, групповой этап Мировой теннисной лиги

Паула Бадоса уверенно обыграла Марту Костюк в матче Мировой теннисной лиги
Комментарии

25-я ракетка мира испанская теннисистка Паула Бадоса в матче группового этапа Мировой теннисной лиги (WTL), который проходит в Бангалоре (Индия), обыграла украинскую спортсменку Марту Костюк (26-я в рейтинге) со счётом 6:1.

Мировая теннисная лига. Группа
18 декабря 2025, четверг. 12:55 МСК
Марта Костюк
Украина
Марта Костюк
М. Костюк
Окончен
0 : 1
1 2 3
         
1
6
         
Паула Бадоса
Испания
Паула Бадоса
П. Бадоса

Встреча продолжалась 23 минуты. В её рамках Бадоса ни разу не подала навылет, допустила две двойные ошибки и реализовала два брейк-пойнта из трёх заработанных. На счету Костюк ни одного эйса, одна двойная ошибка и ни одного заработанного брейк-пойнта.

Бадоса участвует в турнире в составе команды «Иглз», Костюк играет за «Кайтс». В Мировой теннисной лиге принимает участие один российский теннисист — Даниил Медведев (команда «Фэлконс»).

Календарь Мировой теннисной лиги
Сетка Мировой теннисной лиги
Материалы по теме
Паула Бадоса проиграла Линетт в матче Мировой теннисной лиги
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android