Паула Бадоса уверенно обыграла Марту Костюк в матче Мировой теннисной лиги

25-я ракетка мира испанская теннисистка Паула Бадоса в матче группового этапа Мировой теннисной лиги (WTL), который проходит в Бангалоре (Индия), обыграла украинскую спортсменку Марту Костюк (26-я в рейтинге) со счётом 6:1.

Встреча продолжалась 23 минуты. В её рамках Бадоса ни разу не подала навылет, допустила две двойные ошибки и реализовала два брейк-пойнта из трёх заработанных. На счету Костюк ни одного эйса, одна двойная ошибка и ни одного заработанного брейк-пойнта.

Бадоса участвует в турнире в составе команды «Иглз», Костюк играет за «Кайтс». В Мировой теннисной лиге принимает участие один российский теннисист — Даниил Медведев (команда «Фэлконс»).